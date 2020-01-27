3 yıl sonra TL'nin getirisi tek hane

Geçen yılın haziran ayında yüzde 23'e yaklaşan vadeli mevduatın ortalama faizi, kademeli olarak düşerek yeni yılda yüzde 10'un altına geldi. 17 Ocak'ta vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 9,60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10,33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9,65'e indi. Analistler, enflasyon ve politika faizinde düşüşün gelecek aylarda devamı durumunda mevduat faizlerinde geri çekilmesinin süreceğini belirtti.

POZİTİF SÜREÇ MÜMKÜN

Anadolu Ajansı Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinde Eylül 2018'de başlayan ve 2019 yılının tamamında sürdürülen disiplin ve dengelenme sürecinin meyvelerinin görüldüğünü söyledi. Bankacılık sisteminde, TCMB faiz indirimlerine paralel olarak gerileyen mevduat faizlerinde ve bu denklemin doğal bir sonucu olarak düşen kredi faizleri tarafında bu meyvelerin görüldüğünü belirten Paksoy, şöyle devam etti: "TCMB'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği 1275 baz puanlık indirimin kur ve faiz tarafında pozitif fiyatlanmasının Merkez Bankasına önümüzdeki süreç için yeni manevra alanı verirken, bankacılık sistemine de maliyet tarafında mevduat faizlerinde tek haneye inişle ciddi bir potansiyel verdiğini görüyoruz."

MERKEZ'İN ELİ GÜÇLENDİ

Anadolu Ajansı Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinde Eylül 2018'de başlayan ve 2019 yılının tamamında sürdürülen disiplin ve dengelenme sürecinin meyvelerinin görüldüğünü söyledi. Bankacılık sisteminde, TCMB faiz indirimlerine paralel olarak gerileyen mevduat faizlerinde ve bu denklemin doğal bir sonucu olarak düşen kredi faizleri tarafında bu meyvelerin görüldüğünü belirten Paksoy, şöyle devam etti: "TCMB'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği 1275 baz puanlık indirimin kur ve faiz tarafında pozitif fiyatlanmasının Merkez Bankasına önümüzdeki süreç için yeni manevra alanı verirken, bankacılık sistemine de maliyet tarafında mevduat faizlerinde tek haneye inişle ciddi bir potansiyel verdiğini görüyoruz."