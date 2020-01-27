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Depremzedelere 1.400 konut

Depremin ardından dönüşüm start aldı. İki mahallede hasar tespiti başladı. TOKİ 1.400 konut için düğmeye bastı. İlk etapta 400 rezerv konut depremzedelere verilecek
 27 Ocak 2020 08:29
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Depremzedelere 1.400 konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ'da 6.8 şiddetinde meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgenin yaralarını sarmak için harekete geçti. Riskli binalar için köklü dönüşüm hedefleyen bakanlık, 500 kişilik ekiple Mustafa Paşa ve Sürsürü Mahallesi'nde dönüşüm çalışmalarına başladı. 23 bin metrekarelik alanda 57 bina, 641 konut ve 26 dükkandan oluşan bölgede durum tespiti yapılarak, zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde konutların inşasına başlanacak. Sürsürü Mahallesi'nde ise 14 bin 500 metrekarelik alanda 10 binada 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmaları başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlara merkezdeki TOKİ'nin 400 rezerv konutunda hak sahibi olmasına imkan verilecek. Yemişlik mevkiinde bulunan rezerv alana da 1.400 konut hayata geçirmek için TOKİ proje çalışmalarına başladı. Projenin ihalesinin yakın zamanda yapılacağı öğrenildi.

1.632 BİNANIN 1.506'SI DÖNÜŞTÜ

Kentsel dönüşüm hamlesinin başlatıldığı 2012'den bu yana Elazığ ve Malatya'da yapılan çalışmaların, bölgeyi daha büyük bir felaketten kurtardığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Elazığ'da bugüne kadar bin 632 binada 4 bin 372 konutun riskli olduğu tespit edildi, bin 506 bina ve 3 bin 894 konut dönüştü. Malatya'da ise 2 bin 87 binada 3 bin 660 konutun yıkılması gerekirken, bin 605 binada 2 bin 573 konutun dönüştüğü öğrenildi. 2012 yılından bu yana Elazığ'a 31 milyon 385 bin lira, Temmuz 2018'den bu yana ise bölge için riskli bina kira yardımı, proje uygulamaları ve hizmet alımları olmak üzere yaklaşık 13 milyon 448 bin liralık destek sağlandı. Malatya'da ise bugüne kadar 22 milyon 684 bin lira riskli bina kira yardımı yapıldı.

31'I YIKIK 249'U AĞIR HASARLI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, yapılan çalışmalar kapsamında Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit edildi. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 bina tespiti yapıldı. Diyarbakır Çermik'te 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı bina bulunuyor.

KREDİ BORÇLARINA ERTELEME TALEBİ

TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, depremde ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu. Palandöken, afetzede vatandaş, esnaf ve sanatkarların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi. Palandöken, ayrıca, söz konusu afetzedelere işlerini yeniden kurma imkanı sağlamak için uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Seda TABAK
Sabah
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