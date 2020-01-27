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Kuyu ve galeri metodu depremzedeleri kurtardı

Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, Elazığ'da yıkıntıların arasında kuyu ve galeri metodunu kullanarak depremzede kurtardı
 27 Ocak 2020 14:21
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Kuyu ve galeri metodu depremzedeleri kurtardı

Deprem nedeniyle Elazığ'a giden ilk kurtarma ekiplerinden biri, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde görev yapan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özel ihtisas sahibi olarak yetiştirilen komandolardan oluşan JAK timi, Ankara'dan geldikleri Elazığ'da yıkıntılar arasında insan kurtarmaya çalıştı. Bir binbaşının komutasındaki 80 kişilik JAK timi, Elazığ'da gruplara ayrılıp, yöneticilerden acil müdahaleye ihtiyacı olan yerler hakkında bilgi aldı.


Anne ve 2.5 yaşındaki çocuğu böyle kurtarıldı

Enkaza sensör konuldu

Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın habebrine göre JAK timi, sınır ötesi harekatlarda ve iç güvenlik operasyonlarında terk edilen binalarda edindikleri tecrübeyi, enkazlarda değerlendiriyor. Beton blokların altında hayat mücadelesi veren insanlara ulaşmak için son derece dikkatli davranan JAK timi önce görsel ve sesli arama ile hayat belirtisinin peşine düştü. JAK, sese ve titreşime duyarlı sensörleri enkaza yerleştirdi. 6 sensörü beton yıkıntının etrafına yerleştirerek 30 metrekarelik alanı tarayabilen timler, komutanın depremzedeye anonsunu bekledi. Komutanın "Sesimi duyuyorsan bir yere vur, öksür, ses çıkar" şeklindeki anonsuna verilen yanıt üzerine, alan hızla daraltıldı. Ses geldikçe 30 metrekarelik alan 2 metrekareye kadar düşürülürken, kurtarma çalışmasının en önemli kısmına geçildi.

JAK timleri 5 kat üstü yıkıntılarda kuyu, 5 katın altındaki yıkıntılarda galeri metodunu uyguluyor. Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay Apartmanı 6 katlı olduğu için kuyu metodu uygulandı. Sensörlerin algıladığı 3. kata kadar kuyu metoduyla inen JAK timlerinin karşısına beton kiriş çıktı. İki beton kiriş hayat ışığı bekleyen depremzedeye ulaşmayı engelledi. Sesle iletişim kurulan kadına moral desteği verilirken, başka bir kurtarma yöntemi olan galeri sistemine geçildi. Yan taraftan açılan galeri delikleri depremzedeye ulaşmayı sağladı.


Azize, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı

Hayat kuyusu
Yüsra böyle kurtuldu

6 katlı binanın enkazının 3'üncü katına kadar üstten kuyu metodu ile inen JAK timinin önüne kiriş beton yığını ve tablo beton çıktı. Kiriş ve tablalar beton kırıcılar ile parçalanırken yerlerine destek takozları konuldu. Yıldız ailesine ulaşan tim, baba ve oğlun hayatını kaybettiğini gördü. Anne Ayşe Yıldız ve 2.5 yaşındaki kızı Yüsra'nın küçük bir alanda sıkışıp kaldıkları tespit edildi. Açılan delikten anne ve kızına yaklaşan kadın astsubay, Ayşe Yıldız ile sohbet ederek dayanmasını sağladı. Açılan galerilerle anne ve kızı kurtarıldı.


23'üncü saatte enkazdan muzice kurtuluş
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