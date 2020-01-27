Ev alırken betonuna kadar soru sorun

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar yeni ev alırken bağımsız denetim şirketlerinden binanın 2007 ve güncellenen 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygunluğu konusunda görüş alabilir. Müteahhit ve uygulamacı taşeronları sorgulayabilirler. Kullanılan hazır beton üreticisini öğrenip Türkiye Hazır Beton Birliği'nden firma ve ürünü hakkında görüş alabilirler."

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre Erdoğan, "1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'deki konutların yüzde 52'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alındı. Sigortanın ödeme gücü ve hızla hasar ödemelerini yapması vatandaşlar için de teşvik edici ancak bu sistemin daha da büyüyüp geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elindeki bilgilere göre hangi binalar yeniden yapılacaksa bunlarla ilgili bilgileri kullanıma açması gerektiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

Alan vurgusu

"Bina değil alan dönüşümü esas alınmalı. Belgeli malzemelerin belgeli yolculuğundan emin olmak için mutlaka müteahhit, proje, uygulama, malzeme, denetimler kontrol altına alınmalı ve onaylanmalı. Sigorta şirketleri DASK ya da konut sigortası dışında en az 10 yıl süreli ilgili binalar için verilen yapı belgesine giren konularda 'yapı güven sigortası' adı altında bir sigorta devreye almalı."

'Riskli yapı' tespiti nasıl?

Oturduğunuz ev güvenli mi yoksa riskli mi? Bunu öğrenmenin yolları var. Riskli bina tespiti için kanunda bir zorunluluk bulunmuyor. Fakat binanızın yaşı yüksek ve yapım yılı 1999'dan önceyse kontrol ettirmekte fayda var. Riskli bina tespiti için 3 seçenek var. Seçenekler hızlı, orta ve kapsamlı testler olarak sınıflandırılıyor. Deprem dayanıklılık testlerini de bağımsız firmalar aracılığıyla demir ve karot örnekleri aldırarak yaptırabilirsiniz. Bina risk tespiti yönteminde bina riskli çıkarsa yıkılması zorunlu.

Böylece kentsel dönüşüm süreci devreye giriyor. Bina risk tespiti için kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı yeterli. Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış kuruluşlara başvurulabiliyor.