1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ev alırken betonuna kadar soru sorun

Türkiye'de riski depremin değil, güvensiz yapıların oluşturduğunu belirten inşaat sektörü temsilcileri, vatandaşların konut alırken müteahhit ve uygulamacı taşeronları titizlikle incelemesini önerdi
 27 Ocak 2020 18:14
Yazdır
Ev alırken betonuna kadar soru sorun

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Ferdi Erdoğan, şunları söyledi:

"Vatandaşlar yeni ev alırken bağımsız denetim şirketlerinden binanın 2007 ve güncellenen 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne uygunluğu konusunda görüş alabilir. Müteahhit ve uygulamacı taşeronları sorgulayabilirler. Kullanılan hazır beton üreticisini öğrenip Türkiye Hazır Beton Birliği'nden firma ve ürünü hakkında görüş alabilirler."

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre Erdoğan, "1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'deki konutların yüzde 52'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına alındı. Sigortanın ödeme gücü ve hızla hasar ödemelerini yapması vatandaşlar için de teşvik edici ancak bu sistemin daha da büyüyüp geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elindeki bilgilere göre hangi binalar yeniden yapılacaksa bunlarla ilgili bilgileri kullanıma açması gerektiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

Alan vurgusu

"Bina değil alan dönüşümü esas alınmalı. Belgeli malzemelerin belgeli yolculuğundan emin olmak için mutlaka müteahhit, proje, uygulama, malzeme, denetimler kontrol altına alınmalı ve onaylanmalı. Sigorta şirketleri DASK ya da konut sigortası dışında en az 10 yıl süreli ilgili binalar için verilen yapı belgesine giren konularda 'yapı güven sigortası' adı altında bir sigorta devreye almalı."

'Riskli yapı' tespiti nasıl?

Oturduğunuz ev güvenli mi yoksa riskli mi? Bunu öğrenmenin yolları var. Riskli bina tespiti için kanunda bir zorunluluk bulunmuyor. Fakat binanızın yaşı yüksek ve yapım yılı 1999'dan önceyse kontrol ettirmekte fayda var. Riskli bina tespiti için 3 seçenek var. Seçenekler hızlı, orta ve kapsamlı testler olarak sınıflandırılıyor. Deprem dayanıklılık testlerini de bağımsız firmalar aracılığıyla demir ve karot örnekleri aldırarak yaptırabilirsiniz. Bina risk tespiti yönteminde bina riskli çıkarsa yıkılması zorunlu.

Böylece kentsel dönüşüm süreci devreye giriyor. Bina risk tespiti için kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı yeterli. Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış kuruluşlara başvurulabiliyor.


Depremde, yerin su gibi dalgalandığı ürkütücü anlar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
28 Ocak 2020 00:27		 Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı
27 Ocak 2020 23:33
Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!
27 Ocak 2020 23:23		 Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor
27 Ocak 2020 23:13
Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum
27 Ocak 2020 23:03		 Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı
27 Ocak 2020 22:58
Dilara o anı anlattı: Başımıza taşlar düşmeye başladı
27 Ocak 2020 22:31		 Kutoğlu'ndan binalara 'afet kimlik belgesi' önerisi
27 Ocak 2020 21:14
Yürek yakan hikaye! Elini bir an olsun bırakmadı
27 Ocak 2020 20:58		 Acun Ilıcalı duyurdu: Bağış 73 milyon TL'ye ulaştı
27 Ocak 2020 20:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler01:08 - Benzin ve motorinde önemli indirim!01:03 - Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı00:41 - Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi00:27 - Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu00:02 - OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!00:01 - 28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi23:33 - Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı23:28 - Depremzede çocuklara psikososyal destek
23:23 - Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!23:18 - YouTube'un en çok izlenen videoları23:13 - Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor23:08 - Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi23:03 - Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum22:58 - Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı22:53 - Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat22:47 - Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Benzin ve motorinde önemli indirim!
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pot kırmak 3
Wuhan virüsü 1
Kimseye etmem şikayet 1
27.01.2020 Ankara'da deprem 2
trip atmak 1
katlanmak 2
simit 3
supporters 3
ıspanak 2
hastane kokusu 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Biga SYDV Personel Alım İlanı
EPDK 40 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Sinop Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sinop Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tahran eğitim müşavirliği sözleşmeli personel alım duyurusu
VGM Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 İşçi Alacak
Enerji Bakanlığı 20 sözleşmeli mühendis alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam