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2. çiftlikbank vakası

Konya Ereğli'de kurulan çiftlikte 'Sütbank' adı altında 120 milyon lira toplandı. Sisteme en az 5 inek alarak dahil olan 1300 kişiye aylık düzenli süt parasının ödeneceği vaat edildi. Ancak sistem çöktü, paralar buharlaştı. Çiftlik sahibi ve muhasebecisi hakkında 39'ar yıldan 140'ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı
 27 Ocak 2020 09:08
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2. çiftlikbank vakası

Aralarında emekli general, albay, astsubay, polis, doktor, avukat ve fabrika sahiplerinin olduğu bin 300 kişinin gözü kulağı şimdilerde, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davada. 18 kişinin şikayetçi olarak yer aldığı davada, Ekta Et ve Süt Ürenleri AŞ'nin kurucusu Orhan Tatlı ile şirketin muhasebecisi İrfan Alkan sanık olarak yer aldı. Dava dosyasında yer alan belgelere göre Orhan Tatlı, 400 dönüm üzerine kurulu olan 13 bin 550 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği, sisteme yatırılan paralar ve aldığı teşviklerle kurdu. Tatlı, kapasite olarak Türkiye'nin en büyüklerinden biri konumuna gelen tesiste "Sütbank" adı ile bir sistem kurdu. Sisteme dahil olmak için en az 5 inek alma şartı getirildi. İnek başına ise 6 bin TL'lik tutar belirlendi. En az 5 inek parası verene, aylık düzenli süt parası ödemesi yapılacağına dair sözleşme imzalandı.

BİR YILDA 10 BİN İNEK PARASI

Tatlı'nın kurduğu sistem başlangıçta mütevazi bir biçimde büyüse de 2015 yılına gelindiğinde adeta patlama yaşandı. Bir yıl içinde 10 bine yakın inek parası toplandı. Bu da 55 milyona denk bir para anlamına geliyor. Ancak, Ocak 2016'da sisteme para yatıranlara çarpıcı bir 'bilgilendirme' mesajı gönderildi. Mesajda, ineklerde hastalık çıktığı bir çok buzağının öldüğü, süt veriminin ise önemli ölçüde düştüğü kaydedildi. Çiftlikte hayvanı bulunan kişiler aldıkları mesaja inanamayarak Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçti. Mağdurların aldığı yanıt, çiftlikteki hayvanlarda herhangi bir hastalık ve ölümün olmadığı yönündeydi. 2016 yılında ortaya çıkan bu durum sonrası çiftlikte işler sarpa sardı. Bazı alacaklılar çiftliğe karşı haciz başlattı. Kısa süre içinde dev çiftlik harabeye döndü.

MUHASEBECİ İTİRAF ETTİ

Sisteme para yatıran kişilerin bir bölümü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında şirket kurucusu Orhan Tatlı ile, zimmetine 6.5 milyon TL geçirmekle suçlanan muhasebeci İrfan Alkan hakkında dava açıldı. Savcılık iddianamesinde, Tatlı ve Alkan için "Şüpheliler, olayın başından itibaren şikayetçileri dolandırma kastıyla hareket etti" değerlendirmesi yer aldı. Soruşturma sürecinde ifadesi alınan Orhan Tatlı "Muhasebeci İrfan Alkan, benim haberim olmadan 1.100 sözleşme yapmış: senetlere imza atmış" dedi. Alkan ise ifadesinde, şahsi hesabına yatırılan paraları daha sonra şirketin hesabına aktardığını öne sürerek "Orhan Tatlı başından beri katılımcıları dolandırma amacıyla hareket etti" yönünde bilgi verdi.

BAKANLIK DA ŞİKAYETÇİ

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması 29 Ocak'ta görülecek davaya Maliye Hazinesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı müdahil oldu. Şimdilerde atıl haldeki çiftliğin kurulumu sürecinde bakanlıktan da teşvik alındığı kaydediliyor. İki sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 39'ar yıldan 140'ar yıla hapis istendi. Öte yandan, hakkında dava açılan Orhan Tatlı'nın Ereğli'deki çiftlikten sonra Niğde'nin Bor ilçesinde yeni bir süt çiftliği kurduğu belirlendi.

EMEKLİ İKRAMİYESİNİ YATIRDI

Emekli astsubay A. Ö. 132 bin lira yatırdı. A. Ö., emekli ikramiyesi ve eşine ait tarlayı satarak sisteme girdiğini belirterek "Hem emeklilik param hem de elimizdeki tarlamız gitti. Param gittiği gibi yıllardır da sorunun çözülmesi için çaba gösteriyorum" dedi. Uzun yıllar yurtdışında işçi olarak çalışan Leyla Görpe ise 82.500 TL'lik yatırım yaptı. Görpe ailesinden farklı kişilerin toplam yatırım tutarının ise 500 bin TL'yi aştığı anlaşıldı.
Hürriyet
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