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İletişim Başkanı Altun'dan basın kartı açıklaması

Bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır
 27 Ocak 2020 09:21
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İletişim Başkanı Altun'dan basın kartı açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Altun, yazılı açıklamasında basın kartı başvurularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Son günlerde bazı medya kurumlarında çalışanların basın kartlarının iptal edildiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Altun, İletişim Başkanlığınca basın kartına yönelik tüm işlemlerin Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

İlk basın kartı veya sürekli basın kartı başvurularının yanı sıra, genel kart değişimi, kayıp, yıpranma, kurum değişikliği ya da mesleğe geri dönme gibi nedenlerle de yeni basın kartı başvurusu yapıldığını anımsatan Altun, İletişim Başkanlığı Basın Kartı Başvuru Sistemi'nin açık olduğuna ve güncel olarak başvuruların alındığına dikkati çekti.

- Süreç titizlikle yürütülüyor

Altun, başvuruların ardından değerlendirme sürecinin, basın kartının itibarını ve saygınlığını koruyacak şekilde titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda, başvuru sahibinin Basın Kartı Yönetmeliğinde belirtilen "basın kartı verilecek kişilerde aranan şartları" taşıyıp taşımadığını tespit etmek üzere derinlemesine araştırmalar yapıldığını anımsatan Altun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanlığı kurulduğundan itibaren değerlendirme süreci tamamlanan 13 bin 372 medya mensubuna yeni basın kartları teslim edilmiştir. Bu sayının içinde ulusal ve yerel ölçekli bütün medya kurumlarından çok farklı unvanlarda medya emekçileri yer almaktadır. Şu anda değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısı 894'tür. Bu süreçte, teknik kriterlerin yanı sıra başvuru sahibinin gerçekten mesleki faaliyet icra edip etmediği, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olup olmadığı, mahkumiyet kararı ya da meslek onurunu zedeleyici tutumları gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Mevcut durumda değerlendirme süreci devam eden kartlarla ilgili herhangi bir iptal durumu söz konusu değildir."

Basın kartına yönelik henüz neticelenmemiş yenileme başvurularının hala aktif olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla özellikle bazı medya kurumlarında çalışanların kartlarının iptal edildiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Her kurumda yeni basın kartını alanlar olduğu gibi, değerlendirmesi devam edenler de bulunabilmektedir. Kendilerine basın kartı verilmediğini iddia eden kurumlarda da yeni basın kartlarını alanların bulunması bile bu art niyetli girişimi boşa çıkarmaktadır. Değerlendirmesi devam eden başvurulara ilişkin süreç tamamlandığında başvuru sahiplerine gerekli bildirimler yapılacaktır."
Anadolu Ajansı
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