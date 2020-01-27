Mansur Yavaş: Asfalt paralarını geri ödeyeceğiz

Hürriyet'ten Fatih Tekeci'nin haberine göre Geçen çarşamba Hürriyet Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a şu soruyu sordum: "Asfalt katılım bedeli konusunda son durum nedir?"

'Asfalt katılım bedeli' borcu olanlar ödemesinler, beklesinler

Bugüne kadar Ankaralıların yatırdığı para, 450 milyon lira. Fakat mahsuplaşmamız gereken 450 milyon lira değil.

Bunların içerisinde inşaat yaparken müteahhidin ödemesi gerekenler var. Onlarla(müteahhitlerle) mahsuplaşmayacağız.

Ödeme yapan vatandaş mı, müteahhit mi ayrımını yapmak zor. Şu an belediye onları ayırmak için uğraşıyor, çalışıyor.

Asfalt borcu yüzünden Ankaralıların tapularına konulan şerhleri kaldırdık. Ödeme yapan tüm Ankaralılara ise borcumuz borç.

Ve tabii, kafamdaki asıl soruyu da sordum:

"Asfalt katılım bedeli borcu olan, bir yandan da faiz işlediğini gören vatandaş ödeme yapsın mı, yapmasın mı?"

Mansur Yavaş'ın verdiği yanıt için "tellal çağırtmak" lazım. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Mansur Yavaş, "asfalt katılım bedeli" borcu olan vatandaşlara, "Ödemesinler, beklesinler" müjdesi verdi. Gözün aydın! Ankara.