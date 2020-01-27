FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanması operasyonunda 18 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında alınan gözaltı kararı doğrultusunda diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor
|27 Ocak 2020 18:27
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni gözaltı kararları alındı.
Soruşturma kapsamında 30 şüphelinin FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarını tespit edilmesi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda İstanbul'da ve 5 ilde 18 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ünün yurt dışına çıktıkları tespit edildi.
Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar ise sürüyor.
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