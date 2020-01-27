Milli sporcular arasından alınacak öğretmenler için başvuru başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcular arasından alacağı beden eğitimi öğretmenleri için başvuru almaya başladı
|27 Ocak 2020 10:07
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Milli Eğitim Bakanlığı, milli sporcular arasından alacağı beden eğitimi öğretmenleri için başvuru almaya başladı.
Milli Sporcuların Beden Eğitimi Alanına Sözleşmeli Öğretmen Olarak Atanma Başvuru İşlemleri
Başvuru için TIKLAYINIZMilli sporcular arasından öğretmen alınacak
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