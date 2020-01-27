KDK'nın verdiği karalara uyulma oranı yüzde 75

KAMU Denetçiliği Kurumu'nun faaliyet raporuna göre KDK'ya 2013-2019 yılları arasında toplam 78 bin 380 adet başvuru yapıldı. 2013'te 7 bin 638 olan başvuru sayısı yıllar içerisinde artarken 2019'da 18 bin 813'e ulaştı. Kurum'un bilgileri başvuruların yıllar içerisinde yüzde 19. 86 oranında arttığını ortaya koydu.

KURUM SAYISI DA ARTTI

KDK'ya başvurulardaki artış, yıllar içerisinde tanınır ve bilinirliğinin arttığını ve bunun da başvurulara yansıdığını gösterdi. Kurum 2013 yılında 64 tavsiye kararı verirken bu sayı 2018'de 677 ve 2019'da da 775 oldu. KDK'nın verileri yıllar içerisinde tavsiye kararlarına uyan kurum ve kuruluş sayısında da önemli bir artış olduğunu gösterdi. 2013'te ilgili kurumlardan, tavsiye yönünde verilen 75 kararla ilgili sadece 15'ine uyulacağı yanıtı verilirken, 2014'te tavsiye yönünde verilen 119 karardan ise 46'sıyla ilgili, 2015 yılında 82 tavsiye kararından 30'uyla ilgili ve 2016'da ise 94 tavsiye kararından 39'uyla ilgili kararın uygulanacağı belirtildi. 2017'den itibaren hem tavsiye kararı verilen başvuru sayısı artarken hem de ilgili kurum ve kuruluşlardan bu kararların uygulanacağı yönünde verilen bilgilerde artış sağlandı. Buna göre 2017'de 362 adet tavsiye kararından 236'sı hakkında, ilgili kurumlar kararın uygulanacağı bilgisini verdi.

EVRİN GÜVENDİK