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Anayasa Mahkemesi bu hafta 52 dosya görüşecek

2020 yılına yoğun bir gündemle giren Anayasa Mahkemesi, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde 52 dosya görüşecek. Görüşülecek dosyaların tamamı bireysel başvurulardan oluşmakta.
 27 Ocak 2020 10:37
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Anayasa Mahkemesi bu hafta 52 dosya görüşecek

2020 yılına yoğun bir gündemle giren Anayasa Mahkemesi, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde 52 dosya görüşecek. Görüşülecek dosyaların tamamı bireysel başvurulardan oluşmakta.

Anayasa Mahkemesi yeni yıla 54 dosya ile başlayacak

Anayasa Mahkemesi, haftaya 55 dosyayı görüşecek

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Memurlar.Net
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