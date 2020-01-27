Anayasa Mahkemesi bu hafta 52 dosya görüşecek
2020 yılına yoğun bir gündemle giren Anayasa Mahkemesi, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde 52 dosya görüşecek. Görüşülecek dosyaların tamamı bireysel başvurulardan oluşmakta.
|27 Ocak 2020 10:37
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2020 yılına yoğun bir gündemle giren Anayasa Mahkemesi, 28 ve 29 Ocak tarihlerinde 52 dosya görüşecek. Görüşülecek dosyaların tamamı bireysel başvurulardan oluşmakta.
Anayasa Mahkemesi yeni yıla 54 dosya ile başlayacak
Anayasa Mahkemesi, haftaya 55 dosyayı görüşecek
19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin iptali gündeme alındı
28 Ocak 2020 - Bölüm Toplantısı Gündemi
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