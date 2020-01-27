İzmir'de iki Çinli karantina altına alındı
ÇİN 'de 80 kişinin ölümüne neden olan ve dünyada büyük paniğe neden olan koronavirüsü Türkiye'yi de korkuttu. İzmir'de koronavirüs şüphesiyle 2 Çinli karantina altına alındı
|27 Ocak 2020 11:09
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Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüse karşı büyük bir mücadele başlatıldı.
Şimdiye kadar 80 kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı Türkiye'de de birçok önlem alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm hazırlıkların yapıldığını bildirdi.
İzmir'de 2 Çinli karantinada
İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs paniği yaşanıyor. Sabahın ilk saatlerinde İzmir'deki Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne, karantina altında 2 kişi kaldırıldı. Karantinaya alınan 2 Çinlinin yüksek ateşi olduğu, gelen bilgiler arasında.
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