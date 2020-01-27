'Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 41 bin lira verilecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından bölgedeki son durumla ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu deprem bölgesinde yapılacak yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında '24 milyon TL toplam destek bölgeye gönderildi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız. Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek. Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

6,8 büyüklüğündeki deprem ve deprem sonrası çalışmalarla ilgili sizleri bilgilendirmek için huzurundayız. Depremden hemen sonra başlayan arama kurtarma çalışmaları ile 45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkarabildik. Şu an itibari ile toplam 39 vatandaşımızı kaybettik. 2 vatandaşımızın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini bir kez daha belirtmek istiyorum.

35 vatandaşımız Elazığ ve ilçelerinde 4 vatandaşımız da Malatya'da hayatını kaybetti. Şu ana kadar 948 artçı deprem meydana geldi.

TSK'nın kargo uçaklarıyla birlikte istediğimiz araçlar malzemeler ve arama kurtarma ekipleri buraya geldi.

Huzurunuzda arama kurtarmacılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. 1000'e yakın burada bulunan STK'lara çok teşekkür etmek istiyorum.

24 saat esas itibarıyla hem arama kurtarma yapan çadır kuran bu STK'ların tamamına teşekkür ediyoruz.

Depremin hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığımız tüm öğretmenleri çocukların psikolojisi için görevlendirmiştir. Şu ana kadar 45 barınma alanı belirledik.

24 bin 402 çadır sevk edildi şu ana kadar bölgeye. 400 kadar da genel amaçlı çadır sevk edildi. Günlük olarak 50 bin kumanya dağıtılacak Elazığ ve Malatya'da.

Bugün itibarıyla hem Malatya'da hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hasar tespit çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Adalet Bakanımız burada. Hem Malatya hem de Elazığ'da kamu kurumları çalışmaya başladı. Üç yurt var burada bunlarda herhangi birinde hasar mevcut değil.

4800 personel hizmet vermektedir. Bu personel teknik profesyonel personeldir.

Bizim vatandaşlardan talebimiz şu, 34 okulumuz açık. Spor salonlarımız açık. Gençlik merkezlerimiz açık. Bir şey daha yaptık. Özellikle lavabo ve tuvalet ihtiyaçları için 50'ye yakın kıraathanenin açık kalmasını temin ettik. Şehir hastanesinin şantiyesi vardı. 500 kişilik bir barınmayı orada gerçekleştireceğiz. İl özel idaremize ait arazide yaklaşık 1000 ailenin barınabileceği bir alanı yaklaşık 15 gün içinde inşallah, konteynerlerimiz hazır hemen buraya sevkini başlatıyoruz bir konteyner kent oluşturacağız.

2 bin ağır hasarlı bina tespit edildi. 24 milyon TL toplam destek bölgeye gönderildi. Ağır hasarlı evlerde oturan vatandaşlar güvenlik kuvvetleri eşliğinde evlerine girip en önemli eşyalarını alacaklar. Bu vatandaşlara toplam 41 bin lira yardımda bulunacağız.

Eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek. Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız. Bahsettiğimiz yardımlardan Kale ilçesi de yararlanacak orada da ciddi yıkımlar söz konusu.

2 milyon 500 bine yakın vatandaşımız SMS ile bir gönül birlikteliğine girdi.

Son teşekkürüm Diyarbakır annelerine atkı bere örerek buradaki depremzede çocuklara ve ailelere gönderiyorlar.

SAĞLIK BAKANI KOCA: DURUMU AĞIR OLAN VATANDAŞIMIZ BULUNMUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Toplam 1607 vatandaşımız hastanelere müracaat etti. Hastanelerde tedavileri devam eden 86 vatandaşımız var. 18 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor. Durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor.

Enkazdan çıkarılırken bazı yararlılarımızın olduğu malum. Sağlık durumları hakkında bilgi vermem gerekirse Azize Çelik'in gene durumu iyi tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediliyor.

2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında ezikleri vardı ödem nedeniyle tedavisi yapıldı. Annesinin yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor.

Şu an sahada 2620 kişinin hizmet verdiklerini söylemek istiyorum. Herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremde hasar görmediğini söylemek istiyorum.

BAKAN KURUM: DÜN İTİBARIYLA YIKIMLARINI BAŞLATTIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Depremin olduğu ilk andan itibaren Elazığ'a tüm ekiplerimizle hareket ettik. 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yapmaya devam ediyor.

Bugün itibarıyla Elazığ merkez sivrice ve maden de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız mevcut.

Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor.

İçine girmeye izin vermeyeceğimiz binalardan ibaret. Dün itibarıyla yıkımlarını başlattık. Arama kurtarma çalışmalarımı tamamlanmak üzere. Sürsürü mahallesinde yıkılan Dilek sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya başladık.

9 binada ağır hasar binaların tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerektiği ortaya kondu. Bu bölgede 184 daire riskli durumda.

Amacımız Kartal'da olduğu gibi en geç Şubat sonu temelini atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmektir. TOKİ ile toplamda 400'e yakın konutu öncelikli olarak evleri yıkılan vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Kendilerinin de uygun bulması halinde bu hazır konutlara vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde taşıyacağız.