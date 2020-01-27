1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gram altın 302 lira seviyelerinde

Gram altın 301,5 lira, çeyrek altın 491 lira ve Cumhuriyet altını 2.008 liradan işlem görüyor
 27 Ocak 2020 11:19
Yazdır
Gram altın 302 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 301,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik başlatılan azil sürecinin de risk iştahını olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, altın fiyatlarının bu belirsizliklerle yukarı yönlü desteklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 ve 1.597 dolar seviyelerinin, gram altında ise 305 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Benzin ve motorinde önemli indirim!
28 Ocak 2020 01:08		 Bakanlık'tan iki bankaya 281,8 milyon TL ceza
27 Ocak 2020 20:44
Sürat Kargo deprem bölgesine kargoları ücretsiz taşıyacak
27 Ocak 2020 19:02		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 500 milyon lira verdi
27 Ocak 2020 12:17
Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı
27 Ocak 2020 11:59		 Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu
27 Ocak 2020 11:23
Kaybedilen tarım arazisi miktarında büyük düşüş
27 Ocak 2020 11:06		 3 yıl sonra TL'nin getirisi tek hane
27 Ocak 2020 08:02
Bakanlık'tan hayvanları telef olanlara yardım
26 Ocak 2020 18:19		 Hazine yarın ihale düzenleyecek
26 Ocak 2020 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler01:08 - Benzin ve motorinde önemli indirim!01:03 - Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı00:41 - Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi00:27 - Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu00:02 - OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!00:01 - 28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi23:33 - Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı23:28 - Depremzede çocuklara psikososyal destek
23:23 - Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!23:18 - YouTube'un en çok izlenen videoları23:13 - Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor23:08 - Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi23:03 - Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum22:58 - Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı22:53 - Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat22:47 - Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Benzin ve motorinde önemli indirim!
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Birden fazla kadınla evli olmak 3
Deprem değil bina öldürdü 2
cedi osman 2
Doğup büyüdüğü şehri beğenmeme sorunsalı. 3
ortanca kardeş 1
supporters 3
batıl inanç 1
hem çevrimiçisin hem bana yazmıyorsun tribi 7
özlediğini belli etmeden belli etmek 2
14 şubat 2
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam