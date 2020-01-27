Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
|27 Ocak 2020 11:28
|Yazdır
Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü mahallesinde çöken binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor.
Çalışmalar enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle yürütülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
28 Ocak 2020 00:27
|Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı
27 Ocak 2020 23:33
|Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!
27 Ocak 2020 23:23
|Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor
27 Ocak 2020 23:13
|Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum
27 Ocak 2020 23:03
|Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı
27 Ocak 2020 22:58
|Dilara o anı anlattı: Başımıza taşlar düşmeye başladı
27 Ocak 2020 22:31
|Kutoğlu'ndan binalara 'afet kimlik belgesi' önerisi
27 Ocak 2020 21:14
|Yürek yakan hikaye! Elini bir an olsun bırakmadı
27 Ocak 2020 20:58
|Acun Ilıcalı duyurdu: Bağış 73 milyon TL'ye ulaştı
27 Ocak 2020 20:39