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Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu

Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir 792 bin 883 ton ile üçüncü oldu
 27 Ocak 2020 11:23
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Geçen yıl en çok süt üreten il Konya oldu

- Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, 2019 yılında süt üretim miktarı bakımından Konya'nın 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci olduğunu söyledi.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl süt üretiminde Konya'nın 1 milyon 315 bin 120 tonla birinci, İzmir'in 1 milyon 252 bin 964 tonla ikinci, Balıkesir'in 792 bin 883 tonla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Geçen yıl süt üretiminde 2018'e göre düşüş yaşandığını anlatan Keskin, ancak bu yıl üretimin iyi olduğunu ve 2020 yılının verimli geçmesinin beklendiğini ifade etti.

Yem fiyatları ile süt üretimi arasında bağlantı olduğunu belirten Keskin, "Süt üretimi bir önceki yıla göre düştü. Bunun sebeplerinden biri de yem fiyatlarının artması. Ancak son zamanlarda süte gelen zam ve yem fiyatlarının düşmesi ile üretim istikrarlı hale gelmiştir. Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yem fiyatları frenlenmiştir. Bu şekilde devam ettiği sürece süt üretimi ve hayvancılık istikrarlı bir şekilde devam edecektir." dedi.

Keskin, yem fiyatlarının, girdilerin yüzde 70'ini oluşturduğunu vurgulayarak, "Yem fiyatları artınca üretici mağdur oluyor ve üretimden çıkıyor. Bununla ilgili sürekli Bakanlığımızla görüşüyoruz. Sağ olsun bakanımız yakından ilgileniyor bizimle." diye konuştu.

- "Türkiye'nin sütü kendisine yeter"

Keskin, Bakanlığın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile yaptığı dengeleme ve frenleme çalışmalarının sonuç verdiğini, bu sayede üreticinin yüzünün bir nebze de olsa güldüğünü anlattı.

TMO'nun üretici ve yem sanayicisi arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Keskin, "TMO ucuz yemlik buğday ve arpa vererek bu sıkıntıyı frenliyor. Fiyatları belli bir seviyede tutuyorlar. Bu şekilde devam ederse bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. TMO hem üreticiyi hem de yem sanayicilerini koruyor." ifadesini kullandı.

Keskin, tarım ve hayvancılıktaki artışın, üretici örgütlerinden geçtiğini söyledi.

Küçük aile işletmelerine verilecek desteğin sektörü olumlu etkileyeceğine işaret eden Keskin, "Ufak aile işletmelerinin kurtuluşu, üretici birliklerinden geçer. Kanunumuz gereği üreticiler bize bireysel olarak başvurabiliyorlar. Sorumlu, yönetim kurulu oluyor. Bakanlığımızdan üretici birliklerinin daha fazla desteklenmesini ve örgütlenmeye teşvik edilmesini talep ediyoruz. Bu, ülkemiz açısından da tarım ve hayvancılık açısından da çok önemli diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık ülkesi olduğunu ve sürekli geliştiğini vurgulayan Keskin şunları kaydetti:

"En fazla sütün üretildiği iller Konya, İzmir, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Burdur. İç Anadolu Bölgesi ön plana çıkıyor. Küçük aile işletmeleri ciddi şekilde üretim yapıyorlar. Süt üretimi artmaya başladı. Türkiye'nin sütü kendisine yeter. Bu sektöre biraz daha önem verdiğimiz sürece süt ihracatı, hayvan ihracatı yaparız. Ama yeter ki köydeki işletmeler iyi örgütlenip iyi desteklensin."

Tekirdağ'da üreticilik yapan Mehmet Katırcı da süt fiyatlarının yeterli düzeyde olmadığını savundu.

Üreticilere desteğin artırılmasını gerektiğini vurgulayan Katırcı, "Girdilerimiz çok yüksek. Üretimin devam etmesi için desteğin artması lazım. Süt fiyatları en az 2,5 -2,6 lira olmalı." dedi.

Anadolu Ajansı
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