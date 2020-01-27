'Deprem esnasından itibaren suç teşkil eden olaylar takip edilmektedir'
|27 Ocak 2020 11:46
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'daki depremden cezaevlerinde bulunanların etkilenmediğini, mahkum ve tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Gül, Elazığ Valiliği'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla depreme ilişkin düzenlenen basın toplantısında, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Hükümetin çalışmaları yerinde değerlendirdiğini ifade eden Gül, devletin milletin yanında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bütün imkanların seferber edildiğini hatırlatan Gül, devlet ve milletin el ele olduğunu, birlik içerisinde acıların sarılmaya devam edildiğini vurguladı.
Depremden etkilenen bölgelerde adliye hizmetlerinin devam ettiğini bildiren Gül, tedbiren Adıyaman Cezaevi'ndeki hükümlü ve tutukluların başka cezaevlerine nakledildiğini anımsattı.
Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tüm cezaevlerindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir, etkilenen olmamıştır. Sivrice Cezaevi'nde bulunanlar tedbiren iki cezaevine nakledilmiştir. Tüm hizmetler, adliye, otopsi hizmetleri vatandaşlarımızın kimlik tespitleri, ölüm sebepleri de titizlikle yerine getirilmiştir. Deprem esnasından itibaren Türk Ceza Kanunu (TCK) anlamında suç teşkil eden tüm hususlarla ilgili Ankara, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmalarını büyük bir titizlikle devam ettirmektedir. Birliğimize, beraberliğimize kasteden her türlü fiil, davranış titizlikle takip edilmektedir."
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