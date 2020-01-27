OGM unvan değişikliği sınav sonuçlarına tepki

Tarım ve ormancılık hizmet kolunda yetkili sendika olan Toç Bir Sen, Orman Genel Müdürlüğünün açıkladığı unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına tepki gösterdi.

İşte TOÇ BİR SEN'den yapılan açıklama:

Orman Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı İle ilgili Açıklama

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; Orman Genel Müdürlüğümüz ile 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğumuz Kurum İdari Kurul Toplantısında (KİK) üst öğrenimini tamamlayan personel için Unvan Değişikliği Sınavı yapılması kararı alınmış, bu karara istinaden de OGM 02.07.2019 tarihinde toplamda 747 adet mühendis ve tekniker ağırlıklı kadro için sınav ilanı yaparak resmi süreç başlamıştı.

Söz konusu süreç 19.10.2019 tarihinde yazılı, 06-10.01.2020 tarihinde de sözlü sınavları yapılarak süreç tamamlanmıştır.



Orman Genel Müdürlüğünde; sendikamızın girişimleri sonucu 2014 yılından bu yana ilk defa açtırılan Unvan Değişikliği Sınavında yazılı ve sözlü sınavlarındaki sonuçlar sınava giren ve görev değişikliği bekleyen bir kısım çalışanlarda memnuniyetsizlik oluşturmuştur.

Gerçekleştirilen sınav sonrası teknikerlik bölümü ile diğer bölümlerden sınava katılan bazı üyelerimizin sınav sonuçlarına ilişkin tarafımıza iletilen talepleri nedeniyle; Sendika olarak kişisel yapılacak bu itirazların dikkate alınarak durumlarının yeniden değerlendirilmesi, varsa maddi hataların düzeltilmesini ve herhangi bir haksızlığa meydan verilmemesini üyelerimiz adına OGM' den talep ediyoruz. Ayrıca, Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Yönetmeliğinde mevzuat düzenlemesi yapılarak sözlü sınav uygulamasından vazgeçilmelidir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.