OGM unvan değişikliği sınav sonuçlarına tepki
|27 Ocak 2020 11:47
|Yazdır
Tarım ve ormancılık hizmet kolunda yetkili sendika olan Toç Bir Sen, Orman Genel Müdürlüğünün açıkladığı unvan değişikliği sözlü sınav sonuçlarına tepki gösterdi.
İşte TOÇ BİR SEN'den yapılan açıklama:
Orman Genel Müdürlüğü Unvan Değişikliği Sınavı İle ilgili Açıklama
Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu'nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; Orman
Genel Müdürlüğümüz ile 19.04.2019 tarihinde yapmış olduğumuz Kurum İdari Kurul
Toplantısında (KİK) üst öğrenimini tamamlayan personel için Unvan Değişikliği
Sınavı yapılması kararı alınmış, bu karara istinaden de OGM 02.07.2019 tarihinde
toplamda 747 adet mühendis ve tekniker ağırlıklı kadro için sınav ilanı yaparak
resmi süreç başlamıştı.
Söz konusu süreç 19.10.2019 tarihinde yazılı, 06-10.01.2020 tarihinde de sözlü sınavları yapılarak süreç tamamlanmıştır.
Orman Genel Müdürlüğünde; sendikamızın girişimleri sonucu 2014 yılından bu yana ilk defa açtırılan Unvan Değişikliği Sınavında yazılı ve sözlü sınavlarındaki sonuçlar sınava giren ve görev değişikliği bekleyen bir kısım çalışanlarda memnuniyetsizlik oluşturmuştur.
Gerçekleştirilen sınav sonrası teknikerlik bölümü ile diğer bölümlerden sınava katılan bazı üyelerimizin sınav sonuçlarına ilişkin tarafımıza iletilen talepleri nedeniyle; Sendika olarak kişisel yapılacak bu itirazların dikkate alınarak durumlarının yeniden değerlendirilmesi, varsa maddi hataların düzeltilmesini ve herhangi bir haksızlığa meydan verilmemesini üyelerimiz adına OGM' den talep ediyoruz. Ayrıca, Devlet Memurları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Genel Yönetmeliğinde mevzuat düzenlemesi yapılarak sözlü sınav uygulamasından vazgeçilmelidir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ordu Baro Başkanı'ndan 'Ceren Özdemir' açıklaması
27 Ocak 2020 22:00
|Uzman çavuşlar, çözüm bekliyor
27 Ocak 2020 21:06
|MÜSİAD: Çalıntı araçlar konusunda önlem alınsın
27 Ocak 2020 14:39
|8 bin 400 işçi için tek başına hak arıyor
27 Ocak 2020 06:40
|Haluk Levent: Depremzedeler için 160 adet çadır aldık!
26 Ocak 2020 18:23
|Veteriner hekimler, hayvanları ücretsiz tedavi edecek
26 Ocak 2020 16:18
|TESK'ten deprem bölgesinde banka kredi borçlarına erteleme talebi
26 Ocak 2020 10:26
|Avukatlar sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek
23 Ocak 2020 17:26
|STK'lardan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasına tepki
23 Ocak 2020 14:28
|Sanayicilerden lokavt (işten uzaklaştırma) kararı
22 Ocak 2020 10:28