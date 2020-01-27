Deprem sonrası riskli yapılara ilişkin ALO 181'i aranıyor
|27 Ocak 2020 12:01
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- Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ALO 181 Çağrı Merkezi'ne gelen aramalarda yüzde 45 artış yaşandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çevresel sorunlar, kentsel dönüşüm ve tapu kadastro uygulamalarına yönelik 2013'ten bu yana çözüm odaklı hizmet sunan Bakanlığın çağrı merkezi "ALO 181" hattıyla binlerce vatandaşın talep, beklenti ve şikayetleri çözüme kavuşturuldu.
Merkez üssü Elazığ-Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ALO 181, Elazığ ve Malatya'dan 1234 çağrıyı yanıtladı.
Riskli yapılardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların aramaları sonucu ALO 181'e gelen çağrılarda yüzde 45 artış oldu.
Deprem korkusu yaşamadan daha güvenli yapılarda oturma isteklerini aktaran vatandaşlar, yasalar çerçevesinde riskli yapılarla ilgili neler yapılabileceğine ilişkin bilgi aldı.
- Deprem mağdurları, desteklere ilişkin bilgi alıyor
Yetkililer tarafından vatandaşlara, riskli yapılara ilişkin süreçle ilgili, "riskli yapı tespitinin Bakanlık tarafından lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara yaptırılabileceği, başvuru için binanın bir kat malikinin başvurusunun yeterli olduğu, yapılan teknik inceleme sonrası kısa sürede tahliye ve yıkım sürecinin başlatılacağı" bildirildi.
Vatandaşlara, Bakanlığın binanın yeniden yapımına kadar hak sahiplerine 18 aya kadar ve kiracılara da bir defalık kira yardımında bulunulacağı aktarıldı.
Faiz desteğinden yararlanarak evini yeniden yaptırmak isteyenlere de "Bakanlık bankalardan çekilecek kredilerde konut ve iş yeri olmak üzere yüzde 4 faiz desteği ve bazı harçlardan da muafiyetler sağlamaktadır. Riskli alanlar, rezerv yapı alanları ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar alınır." bilgisi verildi.
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