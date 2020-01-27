1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedavileri devam eden 86 yaralımız var

"Bütün hastanelerimizde sağlık hizmetini verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemizde tedavi edildiğini söylemek istiyorum"
 27 Ocak 2020 12:14
Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedavileri devam eden 86 yaralımız var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası hastaneye başvuran 86 kişinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Elazığ Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Depremde Elazığ'da 35, Malatya'da 4 olmak üzere 39 vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Koca, hastanelere müracaat eden bin 607 kişiden 86'sının tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Bu yaralılardan 18'inin yoğun bakım servisinde olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirten Koca, şöyle konuştu:

"Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. İl merkezinde acil ikinci basamak sahra üniteleri var. Bunları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespitini ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı. Bunun dışında, Azize Çelik'in genel durumu iyi, bilinci açık. Tedbir amaçlı tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Eşi ve iki çocuğuna gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra serviste takipleri devam ediyor. Genel durumlarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri de devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında hafif ezikler vardı, ödem nedeniyle bir müdahale yapılmıştı. Tedbiren yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, annesinin bugün diyalize alınması planlanıyor."

UMKE, 112 Acil ve destek ekipleri dahil sahada 2 bin 620 kişinin hizmet verdiğini vurgulayan Koca, "Bütün hastanelerimizde sağlık hizmeti verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemizde tedavi edildiğini söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Koca, depremin ardından başsağlığı mesajıyla kendilerine destek veren Dünya Sağlık Örgütü yönetimine hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
28 Ocak 2020 00:01		 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi
27 Ocak 2020 23:40
İmamoğlu'nun, Elazığ'dan sonra, Erzurum'da kayağa gitmesi tepki topladı
27 Ocak 2020 22:26		 Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti
27 Ocak 2020 22:16
Fahrettin Koca: Bölgeye 8 sahra hastanesi kuruldu
27 Ocak 2020 22:06		 CHP kongresinde gergin anlar! 'Polis çağırıp çıkartın'
27 Ocak 2020 21:53
HDP'nin yardımı geri mi çevrildi? Bakan Soylu açıkladı
27 Ocak 2020 21:47		 Deniz Baykal'ın hastanede tedavisi sürüyor
27 Ocak 2020 21:31
Erdoğan'dan Suriyeli Mahmud'a vatandaşlık müjdesi
27 Ocak 2020 21:26		 Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
27 Ocak 2020 21:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler01:08 - Benzin ve motorinde önemli indirim!01:03 - Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı00:41 - Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi00:27 - Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu00:02 - OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!00:01 - 28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi23:33 - Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı23:28 - Depremzede çocuklara psikososyal destek
23:23 - Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!23:18 - YouTube'un en çok izlenen videoları23:13 - Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor23:08 - Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi23:03 - Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum22:58 - Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı22:53 - Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat22:47 - Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Benzin ve motorinde önemli indirim!
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soruya soruyla karşılık vermek 2
thy ekibine koronavirüsü karantinası 2
özlediğini belli etmeden belli etmek 2
Uzakları yakın etmek 2
25.01.2020 fenerbahce vs basaksehir maci 2
kardeşleri karıştırmaları 2
thy'larının 150 liralık sabit bilet uygulaması 1
güvendeyim 1
14 şubat 2
taşınmak 2
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Biga SYDV Personel Alım İlanı
EPDK 40 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Sinop Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sinop Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tahran eğitim müşavirliği sözleşmeli personel alım duyurusu
VGM Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 İşçi Alacak
Enerji Bakanlığı 20 sözleşmeli mühendis alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam