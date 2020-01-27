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Sosyal medyaya ilişkin 'yanlış bilgiler, halkı infiale sürüklüyor' uyarısı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim Kurulu: Sosyal medya platformları, kötü niyetli kimseler tarafından yürütülen algı operasyonlarına ve toplum düzenini bozacak sosyal medya teröristlerine sıkça araç olmaktadır. Acil durumlar esnasında sosyal ağlar üzerinden yayılan yanlış bilgiler, halkı infiale sürüklemektedir.
 27 Ocak 2020 12:14
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Sosyal medyaya ilişkin 'yanlış bilgiler, halkı infiale sürüklüyor' uyarısı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, sosyal medya platformlarının, kötü niyetli kimseler tarafından yürütülen algı operasyonlarına ve toplum düzenini bozacak sosyal medya teröristlerine sıkça araç olduğunu, bunun bir örneğinin Elazığ'daki depremde yaşandığını bildirdi.

AÜ SODİGEM'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ'daki deprem sonrasında, sosyal medyada algı yönetimi ve teyit konuları yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya platformlarının, kötü niyetli kimseler tarafından yürütülen algı operasyonlarına ve toplum düzenini bozacak sosyal medya teröristlerine sıkça araç olduğu vurgulanarak, "Acil durumlar esnasında sosyal ağlar üzerinden yayılan yanlış bilgiler, halkı infiale sürüklemektedir. Bunun bir örneği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşanmıştır. Can ve mal kayıplarının yaşandığı bu deprem sırasında ve sonrasında, devletin otoritesini sarsmaya, milletin birlik ve beraberliğini zedelemeye yönelik sosyal medyada dolaşıma sokulan gerçek dışı paylaşımlarla algı operasyonları, SODİGEM Bilim Kurulu tarafından incelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyadaki bilgilere, doğruluğundan emin olmadan itibar edilmemesi gerektiği kaydedilerek, depremin ardından Twitter üzerinden yapılan sahte paylaşımların, binlerce yardımseveri yanlış yönlendirdiği aktarıldı.

Bu paylaşımların asılsız olduğunun tespit edildiği, ancak bu esnada zamanla yarışan arama kurtarma ekiplerinin meşgul, yardım bekleyen insanların da mağdur edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yaşanan trajediyi eğlenceye dönüştüren, kamu görevlilerinin işini yapmasını engelleyen, sahte ihbarda bulunan kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatılmıştır. Sosyal medyada halkı infiale sürükleyecek yanlış bilgilerin paylaşılması ve yayılmasına neden olmak Türk Ceza Kanunu'na göre de suçtur.

Şanlıurfa'da tadilat halinde olan hastanenin görüntüleri, Elazığ'da deprem sonrası zarar gören bir hastaneymiş gibi gösterildi. 23 Ekim 2011'de Van'da gerçekleşen 7,2 büyüklüğündeki deprem sonrası çekilmiş fotoğrafların, Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarında kullanıldığı tespit edildi. Yayılmaya çalışılan gerçek dışı bilgilerle halk, devlet birimlerine karşı kışkırtılmaya çalışıldı."

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın projesi kapsamında kurulan merkezin, güncel konularla ilgili yaptığı bilimsel çalışmalarla vatandaşı bilgilendirmeye devam ettiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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