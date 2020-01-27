Diyarbakır anneleri depremzedeler için atkı ve bere örüyor
|27 Ocak 2020 12:40
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Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır anneleri, depremzedeler için atkı ve bere örüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi 147'nci gününe girdi.
Kızı Yasemin Ballı için oturma eyleminde yer alan anne Yıldız Ballı, Elazığ'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Depremden etkilenenlere çok üzüldüklerini, onlar için atkı ve bere örmeye başladıklarını kaydeden Ballı, "Onlar için atkı örüyorum. Elimizden bu geliyor. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Hep onlar bizim yanımızda oldu. Şimdi de biz onların yanındayız. Çok üzüldük, keşke yaşanmasıydı." dedi.
Ballı, 5 aydır oturma eyleminin sürdüğünü, evlatları için eylemi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.
Anne Songül Altıntaş da depremzedeler için atkı ördüklerini dile getirerek, "Onların evleri başlarına yıkıldı. Çok üzüldük. Allah kimseye yaşatmasın. Kurtulanlar için çok sevindik. Allah devletimizden de razı olsun. Depremzedelerin yanında. Devletimiz herkesin yardımına koşuyor." diye konuştu.
Annelerden Hatice Levent ise depremzedelerin üşümemesi için atkı ve bere ördüklerini anlatarak, "Türkiyemizin başı sağ olsun. Rabbim bundan sonra bir acı göstermesin. Elazığ'daki kardeşlerimiz için atkı örüyoruz. İnşallah yardımımız olur. Daha fazla yardım etmek isterdik ama elimizden bu geliyor." ifadelerini kullandı.
Anne ve babaların, evlatları için 147 gündür eylemde olduğuna dikkati çeken Levent, sonuna kadar eylemlerine devam edeceklerini aktardı.
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