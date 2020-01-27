1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 azalışla 120.915,72 puana geriledi.
 27 Ocak 2020 13:11
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 azalışla 120.915,72 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.226,03 puan azalarak 120.915,72 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,50 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile ulaştırma oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de 1. el konut satışları ile Dallas Fed İmalat Sanayi Aktivite Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi
27 Ocak 2020 23:08		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
27 Ocak 2020 18:17
Altın günü kritik seviyeyi aşarak kapattı
27 Ocak 2020 17:40		 Dövizde gün sonu fiyatları
27 Ocak 2020 17:10
Altının kilogramı kritik sınırı aştı
27 Ocak 2020 17:00		 Gün ortası döviz fiyatları
27 Ocak 2020 12:10
Borsa güne düşüşle başladı
27 Ocak 2020 10:02		 Güne başlarken döviz fiyatları
27 Ocak 2020 09:36
Borsa İstanbul'un rekor haftası
25 Ocak 2020 11:50		 'Altın bu yıl içinde 320 TL bandını görebilir'
24 Ocak 2020 20:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler01:08 - Benzin ve motorinde önemli indirim!01:03 - Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı00:41 - Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi00:27 - Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu00:02 - OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!00:01 - 28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi23:33 - Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı23:28 - Depremzede çocuklara psikososyal destek
23:23 - Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!23:18 - YouTube'un en çok izlenen videoları23:13 - Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor23:08 - Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi23:03 - Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum22:58 - Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı22:53 - Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat22:47 - Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Benzin ve motorinde önemli indirim!
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şovdan şova koşan imamoğlu 3
banyoda ayağın kayması 4
kardeşleri karıştırmaları 2
Uzakları yakın etmek 2
ıspanak 2
10 dakikaya oradayım yalanı 2
katlanmak 2
kahır mektubu 2
cahil 1
Ziya selçuk tan büyük ümitler besledik 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Biga SYDV Personel Alım İlanı
EPDK 40 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Sinop Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sinop Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tahran eğitim müşavirliği sözleşmeli personel alım duyurusu
VGM Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 İşçi Alacak
Enerji Bakanlığı 20 sözleşmeli mühendis alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam