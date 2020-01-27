1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enkaz altında 18 aylık bebeğini emzirdi

Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesinde yıkılan Dilek apartmanının enkazında 18 aylık kumsal bebeği annesi emzirerek hayatta tutmaya çalıştı
 27 Ocak 2020 13:30
Yazdır
Enkaz altında 18 aylık bebeğini emzirdi

Elazığ depreminde Sürsürü Mahallesinde yıkılan Dilek apartmanının enkazında 18 aylık kumsal bebeği annesi emzirerek hayatta tutmaya çalıştı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanından Baba, 18 aylık Kumsal bebeği ve ailesini kendi imkanları ile çıkmayı başardı. Enkaz altında Kumsal bebeği annesi emzirmeye çalışarak hayatta tutmaya çalıştı.

Deprem anını anlatan Azeri vatandaşı baba Erşen Zeynalov, "Olay gecesi ailece evde oturup televizyon izliyorduk. Sarsıntı olmaya başladı. Her zamanki gibi ufak bir sarsıntı olduğunu düşündüm. Baktım şiddetleniyor, durmuyor. Kapıya doğru koşmaya başladık. Arkamız ve önümüz yıkılınca koridorda sıkıştık. Kapının önünde eşim, çocuğum ve eşimin kuzenine siper oldum. 3'üncü kattan zemine kadar yıkıldı. Ses duydum. Bir baba 'Ömer, Ömer' diye sesleniyordu. Telefonların ışıklarını yakarak eşim çocuğum, kuzenimiz ve ben dışarıya çıkardım" dedi.

Enkaz altında 18 aylık çocuğunu emzirdi

Anne Arzu Zeynalov, enkaz altında kaldığında bebeği Kumsal'ı hayatta tutmak için emzirdiğini söyledi. Zeynalov, "Eşim, çocuğum ve kuzenim ile beraber oturuyorduk. Bir anda sarsıntı oldu. Eşimde deprem korkumu bildiği ve beni sakinleştirmek için gülümsedi. 2 saniye geçmeden çok büyük yıkıntı meydana geldi. Kalkıp koridora doğru kaçarken elektrikler kesildi. Koridorda eşim kollarını açarak korumaya çalıştı. Bu sırada büyük bir çökme ile zemine düştük. Düşünce çocuğumun gözlerine baktım ve kaydığını gördüm. Hemen emzirmeye çalıştım. Emmeyince öldüğünü düşündüm. Sese doğru ilerlemeye başladık. Çocuğumu bir kez olsun kucağımdan indirmedim. Eşim ışığı gördüm deyince kendimce hayal gördüğünü düşündüm. Psikolojik olarak hiç iyi değiliz. Hiçbir plan yapmadık. Deprem olduğu günden bu yana hiç uyumadığını" aktardı.

Adana'dan misafirliğe geldi enkazın altında kaldı

Adana'dan misafirliğe gelen Arzu Zeynalov'un kuzeni Çağla Taşarsu ise deprem anını şöyle anlattı:

"Arzu ablam kendince 'İçime bir şey doğuyor, kötü bir şey olacak' diyordu. Kombimiz bozuktu. Komşumuzu aradık 'Kombimiz sizinkinde sıkıntı var mı?' dedik. Komşumuzda 'Bizde sıkıntı yok patlatıp da bizi öldürmeyin' şeklinde bir konuşma geçti. Arzu ablam deprem oluyor dedi. Erşen abi koridorda bizi kollarını açarak korumaya aldı. Dualar etmeye başladık. 3 defa aşağıya doğru yıkılmaya başladı. Erşen ağabey bizi dışarıya çıkardı."

3 yıldır Türkiye'de yaşayan baba Erşen Zeynalov Türkiye vatandaşlığı geçmek için başvuruda bulundu. Depremin olmasından dolayı evrakları enkazın altında kalan Zeynalov, deprem olmasaydı bugün randevuya gidecekti. Baba Zeynalov, yetkilerden yardım bekliyor.


23'üncü saatte enkazdan muzice kurtuluş
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
28 Ocak 2020 00:27		 Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı
27 Ocak 2020 23:33
Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!
27 Ocak 2020 23:23		 Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor
27 Ocak 2020 23:13
Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum
27 Ocak 2020 23:03		 Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı
27 Ocak 2020 22:58
Dilara o anı anlattı: Başımıza taşlar düşmeye başladı
27 Ocak 2020 22:31		 Kutoğlu'ndan binalara 'afet kimlik belgesi' önerisi
27 Ocak 2020 21:14
Yürek yakan hikaye! Elini bir an olsun bırakmadı
27 Ocak 2020 20:58		 Acun Ilıcalı duyurdu: Bağış 73 milyon TL'ye ulaştı
27 Ocak 2020 20:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:28 - İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler01:08 - Benzin ve motorinde önemli indirim!01:03 - Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı00:41 - Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi00:27 - Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu00:02 - OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!00:01 - 28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:40 - 'Bedelli askerlere 1 ay afet eğitimi verilsin' önerisi23:33 - Daha 9 yaşında, cebindeki son 20 TL'yi bağışladı23:28 - Depremzede çocuklara psikososyal destek
23:23 - Yardım paketinden çıkan not duygulandırdı!23:18 - YouTube'un en çok izlenen videoları23:13 - Enkazdan yaralı kurtuldu, sahibini arıyor23:08 - Yatırımcılar 'güvenli liman'a yöneldi23:03 - Yakınlarının tepkilerine rağmen sınava girdi: Utanıyorum22:58 - Devlet desteğiyle baskı atölyesi kurdu, Türkiye'ye açıldı22:53 - Dünyada bir ilk! Çatıda yürüyüş parkuruna sahip ilk stat22:47 - Mustafa öğretmen öğrencilerine sporla umut aşılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Herkes üniversite okumak zorunda değil. Meslek liselerine olumsuz yaklaşmamalıyız' dedi. Katılıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aksaray'da, ilk tetkik sonuçları belli oldu
Benzin ve motorinde önemli indirim!
OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Yargıtay Dairelerinin görev dağılımı Resmi Gazetede yayımlandı
İstanbul'da, taksici terörü.. VİP minibüsün önünü kestiler
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
taşınmak 2
beklemek 3
pringles 2
23 sentlik askere dair 1
batıl inanç 1
thy ekibine koronavirüsü karantinası 2
kardeşleri karıştırmaları 2
kobe bryant 5
çarşamba 1
Wuhan virüsü 1
SON İLANLAR
İstanbul Beylikdüzü SYDV Personel Alım İlanı
Çanakkale Biga SYDV Personel Alım İlanı
EPDK 40 İşçi Alacak
Mudanya Belediyesi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Sinop Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Sinop Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Tahran eğitim müşavirliği sözleşmeli personel alım duyurusu
VGM Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri 20 İşçi Alacak
Enerji Bakanlığı 20 sözleşmeli mühendis alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam