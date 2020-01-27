Asılsız 'evim yıkıldı' ihbarına 235 lira idari para cezası
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ta, "evim yıkıldı" diyerek yalan ihbarda bulunan kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 235 lira para cezası uygulandı.
|27 Ocak 2020 14:05
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Kahramanmaraş'ta, "evim yıkıldı" diyerek yalan ihbarda bulunan kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 235 lira para cezası uygulandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde oturan H.K. (25), sarsıntının ardından 110 itfaiye hattını arayarak "evim yıkıldı" ihbarı yaptı. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve bölgede yıkılan ev bulunamadı.
İhbar yapan kişiye ulaşan polis ekipleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 235 lira idari para cezası uyguladı.
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