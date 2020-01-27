Ankara'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|27 Ocak 2020 14:08
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'daki depremler Kandilli tarafından şöyle duyuruldu:
Ankara Akyurt saat 13.51 depremin büyüklüğü 3.9
Ankara Akyurt saat 14.00 depremin büyüklüğü 3.3
Ankara Akyurt saat 14.09 depremin büyüklüğü 2.0
Son depremler
Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ederken, öğle saatlerinde İstanbul Şile merkezli bir deprem de kayıtlara geçti.İstanbul'da 3.1 büyüklüğünde deprem
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