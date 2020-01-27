Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı
|27 Ocak 2020 14:11
|Yazdır
Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli A.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akıncı'daki eylemlere ilişkin davaya devam edildi
27 Ocak 2020 20:31
|FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanması operasyonunda 18 gözaltı
27 Ocak 2020 18:27
|Malatya'da FETÖ'den 2 gözaltı
27 Ocak 2020 17:07
|Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
27 Ocak 2020 16:54
|MSB: Eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
27 Ocak 2020 16:19
|Reina saldırısı davasında 40 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
27 Ocak 2020 14:13
|'Deprem esnasından itibaren suç teşkil eden olaylar takip edilmektedir'
27 Ocak 2020 11:46
|Şırnak'ta PKK ve FETÖ'den yakalanan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı
27 Ocak 2020 11:43
|FETÖ'nün arama tarama mesulünün ByLock yazışmaları iddianamede
27 Ocak 2020 11:32
|Park ve hastane önlerinde toplantı yapan 9 FETÖ'cü tutuklandı
27 Ocak 2020 11:05