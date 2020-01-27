Çevre Bakanlığı görevde yükselme sınavını erteledi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 22/02/2020 tarihinde yapılacak görevde yükselme sınavının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu
|27 Ocak 2020 14:37
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 24/01/2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle, hasar tespiti ve diğer çalışmalar ile ilgili olarak bir kısım Bakanlık personelinin Elazığ ve Malatya illerinde görevde bulunmaları sebebiyle, 22/02/2020 tarihinde yapılacak görevde yükselme sınavını ileri bir tarihe erteledi.
Bakanlıktan yapılan duyuru için tıklayınız...
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020 00:41
|Elazığ'da camiler sürekli açık olacak
27 Ocak 2020 20:19
|Sağlık Müdürlüğünden 'şehir hastanesi' açıklaması
27 Ocak 2020 20:07
|Elazığ'da boşaltılan binanın kontrollü yıkımı başladı
27 Ocak 2020 19:29
|Dışişlerinden, Türk vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı
27 Ocak 2020 18:49
|Araçta cep telefonu kullanan 2 bin 189 sürücüye ceza
27 Ocak 2020 18:45
|Coronavirüs şüphelilerinin yönlendirileceği 25 hastane
27 Ocak 2020 17:17
|Bakan Selçuk açıkladı... 8 milyon lira kaynak aktardık
27 Ocak 2020 16:42
|AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler
27 Ocak 2020 15:35
|Diyanet, görevde yükselmede sözlü sınav yerlerini açıkladı
27 Ocak 2020 15:25