MEB, tayini çıkmayan öğretmenlere il/ilçe emri hakkı verecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 Yarı Yıl Dönemi Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı yer değiştirme sonuçlarını 17 Ocak 2020 tarihi itibariyle açıkladı.

Bakanlık tam sayı vermese de 6000 civarında öğretmenin naklen tayin talebinin karşılandığı, 900 civarında öğretmenin nakil talebinin ise boş kadro olmadığı için karşılanamadığı belirtilmektedir.

Nakil tayin talebinde bulunan öğretmenler arasında 3 yıl sözleşmeli öğretmenlik yaptıktan sonra kadroya geçen öğretmenler de bulunmaktadır.

Tayin talepleri karşılanamayan öğretmenler, 17 Ocak'tan bu yana sosyal medyada etkinlikle yapmakta, bugün de Bakanlık binası önünde yetkililer ile görüşmek için girişimde bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Bakanlık, kural olarak, aile birliğini sağlamak için il ve ilçe emri uygulamasını sadece yaz dönemi tayinlerinde yapmaktadır. Bu nedenle, geçmiş yıl uygulamalarının farklı olarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin de aksamasına neden olacak şekilde bir il/ilçe emri düşünülmemektedir.