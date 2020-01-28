OGM, yerleşen 1.146 adayı daha fazla bekletmemeli!
|28 Ocak 2020 00:02
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Bilindiği üzere, Orman Genel Müdürlüğü geçen yıl yayımlandığı ilanla sözlü sınav yapmaksızın, sadece KPSS puan sıralamasıyla 1.146 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Tıklayınız.
Sonuçlar 3 ekim 2019 tarihinde açıklandı, 30 Ekim'e kadar da evrak teslimleri yapıldı.
Ancak, Orman Genel Müdürlüğü o tarihten bu yana güvenlik soruşturması yapmaya çalışmaktadır.
Oysaki hali hazırda, güvenlik soruşturması yapılmasını öngören bir mevzuat olmadığı gibi emniyet ve istihbarat birimleri de gizlilik dereceli birimler kolluk kuvvetleri alımı haricinde, güvenlik soruşturma taleplerini iade etmektedir. Tıklayınız.
2020 yılında sonuçlanan yerleştirme işlemlerinde de, bakanlıklar genel olarak güvenlik soruşturması yapmamaktadır. Tıklayınız.
Bu bağlamda Orman Genel Müdürlüğü gereksiz bir tedirginlikle hareket etmektedir.
Emniyetin dahi artık güvenlik soruşturması taleplerini iade ettiği bir zamanda, daha önce yapılmış güvenlik soruşturması sonuçları bahene edilerek, 4 aydır yerleşmiş olan 1.146 sözleşmeli personelin alımları artık daha fazla bekletilmemelidir.
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