Diyanet, görevde yükselmede sözlü sınav yerlerini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, görevde yükselme sınavı için başvuru yapan adayların sınav giriş yerlerini açıkladı
|27 Ocak 2020 15:25
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Diyanet İşleri Başkanlığı, görevde yükselme sınavı için başvuru yapan adayların sınav giriş yerlerini açıkladı.
2019 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı (Sözlü) Yer ve Tarih Duyurusu
2019 Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı'na (Sözlü) katılmaya hak kazanan adaylar "Sınav Giriş Belgesi"ni, https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ve sınav giriş belgesi ile birlikte saat 09:00'da sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
İlgililere duyurulur.
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