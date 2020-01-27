Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

NTV Spor'un haberine göre geçen hafta Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı. 47 yaşındaki teknik adamla ilgili resmi açıklamanın gün içerisinde yapılması bekleniyor.

NTV Spor'un aktardığına göre Beşiktaş, son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, son detayları görüşmek üzere 47 yaşındaki teknik adamı kulübe çağırdı. Vodafone Park'ta yapılacak görüşmede anlaşma sağlandığı takdirde Yalçın, Çaykur Rizespor deplasmanında takımın başında olacak.