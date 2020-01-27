Başkentte köpek katliamına hapis ve tutuklama

Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğini zehirle öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 3 kişi, "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından 10'ar yıl hapis ile 15'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklardan Musa Devran ve Aydın Gölge, müşteki Buket Özgünlü ile sanık ve müdahil avukatları katıldı. Sanıklardan Levent Özcan'ın rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadığı duruşmada, Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Ankara Barosu Toplumsal Davalar ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nin avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, tanık olarak çağrılan Makbule K'nin dilekçe verdiğini, sanıklardan Gölge tarafından tehdit edildiğine ilişkin mesajları da ekinde sunduğunu belirtti. Sezikli, "Gölge'nin, köpekleri öldürdüğünü kabul ettiğine" ilişkin bir dizi mesajı duruşmada okudu.

Mesajların sorulduğu Gölge, "itirafta bulunmak istediğini" söyledi ve köpekleri kendisinin öldürdüğünü, diğer sanıkların bundan haberdar olmadığını söyledi.

Gölge, daha önce köpekler tarafından saldırıya uğraması nedeniyle köpekleri zehirlediğini iddia etti.

Başkan Sezikli'nin "Suçu sen mi üstleniyorsun?" sorusuna, "Yok başkanım" karşılığını veren Gölge, şimdiye kadar bunu neden söylemediği sorusu üzerine, önceki celsenin ardından Makbule K'nin kendisinden ayrılmak istediğini, bu konuyla ilgili yazışırken köpekleri öldürdüğünden de bahsettiğini savundu.

Gölge, Sezikli'nin "(Ayrılıyorum) diye mesaj atan birine köpekleri öldürdüğünden mi bahsediyorsun?" diye sorması üzerine "O anda aklıma yazmak geldi." ifadesini kullandı.

Müdahil avukatlarından Ezgi Koç, "Yeni beyanları kabul etmiyoruz. Sanık suçu üstleniyor." dedi.

Diğer sanık Devran da Gölge'nin etlerin zehirli olduğunu söylemediğini savundu.

Duruşmada daha sonra olaya ilişkin üç güvenlik kamerası görüntüsü izlendi. Kayıtlarda, sanıkların olay günü bir sitenin bahçesinde buluştukları, daha sonra Devran ve Gölge'nin sitenin karşısındaki arazide ve parkta oldukları, çevrelerinde köpeklerin bulunduğu yer aldı.

Sanık Devran, Gölge ile birlikte hareket ettiğinin görüldüğünün hatırlatılması üzerine, "etleri Aydın Gölge'nin verdiğini" söyledi.

- "Bu suç aynı zamanda toplum aleyhine işlenmiştir"

Müdahil Buket Özgünlü'nün avukatı Tuğba Gürsoy, "Sanıkların suçu işledikleri sabittir. Bu suç aynı zamanda toplum aleyhine işlenmiştir. Üst sınırdan ceza verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Diğer müdahil avukatları da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, sanıkların "iştirak halinde sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "iştirak halinde çevreyi kasten kirletmek" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklardan Devran, esas hakkındaki savunmasında beraatını istedi. Gölge ise "Pişmanım." dedi.

Heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, sanıkların "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" suçundan 2'şer, çevreyi kasten kirletmek" suçundan da kullanılan zehrin niteliği, olay yerinin park alanı olması, çocukların da burada oynaması gibi unsurları dikkate alarak 8'er yıl hapis ile 15'er bin lira adli para cezasına çarptırıldıklarını açıkladı.

Sezikli, sanıkların tutuklanmasına da karar verildiğini bildirdi.

Karar, duruşmayı izleyen hayvanseverlerce memnuniyetle karşılandı. Salonda bulunan sanıklar Gölge ve Devran polis eşliğinde götürülürken, hazır bulunmayan sanık Özcan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması kararlaştırıldı.

İddianamede, sanıkların Turgut Özal Mahallesi'nde üçü müşteki Özgünlü'ye ait olan 16 köpeği, "metomil" maddesi içeren böcek ilacına batırılmış tavuk etiyle öldürdükleri belirtiliyordu.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinin "metomilin insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi sonucu doğurabileceği"ne ilişkin savcılığa rapor verdiği aktarılan iddianamede, sanıkların mahkum edildikleri suçlardan en az 5 yıl 4'er ay hapisleri isteniyordu.