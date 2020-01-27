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Deprem bölgesinde okulların açılması ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk deprem bölgesinde eğitimin başlamasına ilişkin, 'Bizim için önemli olan bu okulların güvenli olup olmadığı. Biz gerekirse erteleriz, gerekirse hemen başlarız. Bunun için somut kanıtlara ihtiyacımız var ve şu anda kanıt toplama işlemi devam ediyor' dedi.
 27 Ocak 2020 16:34
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Deprem bölgesinde okulların açılması ertelenecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Elazığ'da birkaç okulumuzda ciddiye alınacak hasarlar var ama yıkım şeklinde değil. Bu okulların, okul açıldığında eğitime hazır olup olmayacağı hakkında birkaç güne kadar netlik kazanacak. Bu konuyu yüzeysel değerlendirme değil de derinlemesine bir çalışmayla belirlemek istiyoruz. Son kararı Valilik kanalıyla belirledikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası valilik raporu doğrultusunda eğitimde aranın konuşulacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir televizyon kanalında Elazığ depremi ve bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Deprem haberini aldıktan hemen sonra Elazığ'a giderek bölgede çalışmalarda bulunan Bakan Selçuk, İstanbul'da Sabancı Öğretmenevinden yapılan yayın sırasında Elazığ'da birkaç okulun ciddi manada hasar gördüğünü söyleyerek, Valilik tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çıkan rapora göre eğitime başlanacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığın afet planları içinde yer alan uygulamaların deprem olduktan hemen sonra başlandığının altını çizdi. Elazığ'da 40 kişilik bir ekiple incelemelerde bulunulduğunu aktaran Selçuk, Elazığ ve Malatya özelinde rehber öğretmenlerin gönüllü olarak çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Selçuk, "Haberi aldıktan sonra bizim halihazırda mevcut olan afet planımız için gereken talimatlar verildi. İlk izlenim olarak, bu büyüklükteki bir depremin ortaya çıkaracağı hasar konusundaki tahminleri aldık. Allah'a şükür çok büyük bir hasar olmadı. Bu anlamda AFAD'la iş birliği halinde çalışmalarımızı yürüttük. 40 kişilik bir ekiple Elazığ'da ilk çalışmalarımızı yaptık. Okullarımızdaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin çalışmalar yürüterek genel bir çerçeve belirlendi. Elazığ'da 415 civarında, Malatya'da da 846 okulumuz var. Bu okullarımızda çalışan rehber öğretmenlerin tamamı daha önceden afet eğitimi aldığı için, gönüllü olanlardan başlamak üzere yardım için geldiler" ifadelerini kullandı.

İlk izlenimler sonrası Elazığ'da eğitime ara verilmeyeceğini açıklayan Selçuk, yapılan çalışmalar sonrası rapora göre kararı gözden geçireceklerini vurguladı. Önemli olanın öğrenciler olduğunun altını çizen Selçuk, yüzeysel bir inceleme sonucunda kesin bir yargıya başvuramayacaklarını da "Genel tarama yapıldı. Birkaç okulumuzda ciddiye alınacak hasarlar var ama yıkım şeklinde değil. Çatlaklar şeklinde. Bu okullarımızla ilgili belirlemeler yapıldıktan sonra diğer okullarımızın, güçlendirme çalışmaları yapılacak okullar için Valilik gerekli çalışmaları yürütüyor. Bu okulların, okul açıldığında eğitime hazır olup olmayacağı hakkında birkaç güne kadar net bilgi çıkacak. Bunu yüzeysel değerlendirme değil de derinlemesine bir çalışmayla belirlemek istiyoruz. Son kararı Valilik kanalıyla belirledikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim için önemli olan bu okulların çocuklarımız için güvenli olup olmadığı. Biz gerekirse erteleriz de gerekirse hem başlatırız. Somut veriye ihtiyacımız var. Valiliğin yapacağı açıklamayı beklemekte yarar var. Resmi raporlar çıkınca da valilik gerekli açıklamayı yapacaktır" şeklinde açıkladı.
Memurlar.Net
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