Diyanet, öğretmen alımında sözlü sınav yerlerini açıkladı
|27 Ocak 2020 16:57
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Diyanet İşleri Başkanlığı 100 öğretmen alımı için sözlü sınav yerlerini açıkladı.
2019 Yılı Açıktan Öğretmen (PDR) Alımı Sınavı (Sözlü) Yer ve Tarih Duyurusu
2019 Yılı Açıktan Öğretmen (PDR) Alımı Sınavı'na başvuru yapan adaylardan KPSS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının üç katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar "Sınav Giriş Belgesi"ni, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız DİBBYS programındaki sinav.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı veya pasaport) biri ve sınav giriş belgesi ile birlikte saat 09:00'da sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.
İlgililere duyurulur.
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