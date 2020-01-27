Malatya'da FETÖ'den 2 gözaltı
Malatya'da 2 kişi FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı
|27 Ocak 2020 17:07
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Malatya'da 2 kişi FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, FETÖ'ye yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Battalgazi ilçesinde ikamet eden 2 şahsa ait eve operasyon yapıldı. İcra edilen operasyon sonucu, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 11 adet cep telefonu, 2 adet flaş bellek ve FETÖ terör örgütü ile elebaşına ait 76 adet kitap ile doküman ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınırken, ele geçirilen dokümanlara adli makamların talimatı doğrultusunda incelemek üzere el konuldu.
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