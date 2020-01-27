Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
|27 Ocak 2020 17:10
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9420
|5,9430
|5,9500
|5,9510
|Avro
|6,5590
|6,5600
|6,5620
|6,5630
|Sterlin
|7,7610
|7,7990
|7,4440
|7,7830
|İsviçre Frangı
|6,1080
|6,1390
|6,1210
|6.1520
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9150
|5,9750
|5,9150
|5,9750
|Avro
|6,5200
|6,5900
|6,5150
|6,5850
|Sterlin
|7,6990
|7,8610
|7,6960
|7,8470
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