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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle
 27 Ocak 2020 17:10
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış-satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış AlışSatış
ABD Doları 5,9420 5,9430 5,95005,9510
Avro 6,5590 6,5600 6,56206,5630
Sterlin 7,7610 7,7990 7,44407,7830
İsviçre Frangı 6,1080 6,1390 6,12106.1520
ANKARA
ABD Doları 5,91505,9750 5,91505,9750
Avro 6,52006,5900 6,51506,5850
Sterlin 7,69907,8610 7,69607,8470
Anadolu Ajansı
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