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Elazığ'da duygulandıran olay! Asker üşüyen depremzedeye kendi çorabını verdi

ELAZIĞ 'da herkesi duygulandıran bir olay yaşandı. Bir asker, depremzedenin ayağında çorap olmadığını fark etti. Asker ayağındaki çorabı çıkartıp, depremzedeye giydirdi.
 27 Ocak 2020 17:09
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Elazığ'da duygulandıran olay! Asker üşüyen depremzedeye kendi çorabını verdi

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8'lik deprem, kent merkezlerinin yanı sıra köyleri de vurdu.

Hasarın büyük olduğu köylerden biri Elazığ'a bağlı Çevrimtaş köyü. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşan 10 ailenin yaşadığı köyde, bütün evler ve ahırlar yıkıldı. Deprem ile birlikte haritadan silinen köyde, onlarca hayvan da telef oldu.

Depremzedenin yanına gelip durumunu sordu

Artçı depremlerin merkez üssü olan Çevrimtaş köyündeki 13 hanenin 10'u deprem nedeniyle yıkılırken, diğerleri kullanılamaz hala geldi. AFP muhabiri İlyas Akengin'in haberine göre; enkaz altında kalan hayvanların çıkartılması için çalışmalar sürerken, bir asker, ateş önünde ısınan bir depremzedenin yanına gelerek durumunu sordu.

Çorabını kendi eliyle giydirdi gözyaşlarını tutamadı

Depremzedenin ayağında çorap olmadığını fark eden asker, ayağındaki çorabı çıkartıp depremzedeye kendi elleriyle giydirdi.Askerin küçük ama anlamı büyük hareketi nedeniyle duygulanan depremzede, gözyaşlarına hakim olamadı.
Memurlar.Net
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