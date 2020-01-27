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Coronavirüs şüphelilerinin yönlendirileceği 25 hastane

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını bilgilendirmek için coronavirüs hakkında bir rehber yayımladı. Bu rehberde coronavirüsün belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında geniş bilgilendirmeler mevcut. Ayrıca rehberde 2019-nCoV hastalığı ile ilgili acil bir durumda hastaların Türkiye'deki hangi hastanelere gönderileceği de liste halinde yer alıyor
 27 Ocak 2020 17:17
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Coronavirüs şüphelilerinin yönlendirileceği 25 hastane

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Tüm dünyayı alarma geçiren coronavirüsle ilgili tedbirler alan Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları için de rehber hazırladı. Tüm sağlık kuruluşlarına gönderilen o rehberde 2019-nCoV hastalığı ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Hastalığın bulaşma yolları, belirtileri ve sağlık çalışanları tarafından hastalığın nasıl tanınabileceği, karantina aşamaları anlatılıyor. Rehbere göre Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunmuş olmak, hastalık açısından çok büyük bir risk nedeni.

Virüs vakalarının rastlandığı ülkelere gidecekler için de yapılması gerekenler rehberde yer veriliyor. Yabani hayvanlardan uzak durmak, elleri sık sık yıkamak ve insanlarla temastan kaçınmak bu tavsiyeler arasında.

Rehberde en dikkat çeken başlıklardan biri de 2019-nCoV hastalığı ile ilgili acil bir durumda hastaların Türkiye'deki hangi hastanelere gönderileceği. Listede toplam 25 hastane bulunuyor.

İşte o hastaneler...

1-T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

2-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

3-T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

4-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Antalya Eğitim ve AraştırmaHastanesi

5-T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi

6-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8-T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

9-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Erzurum Şehir Hastanesi)

10-T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi

11-T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12-T.C. Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi

13-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

17-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Sadece Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Tedavi Edilmesi Gereken Hastalar için
Referans Hastanedir.)

19-T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

20-T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21-T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

23-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

24-T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25-T.C. Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi

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