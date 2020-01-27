Elazığ'a 30 TL'ye uçuracak, gelirini de AFAD'a bağışlayacak
Onur Air, deprem sonrası akrabalarını göremeyen veya Elazığ'dan İstanbul'daki yakınlarının yanına gelmek isteyenler için 29 Ocak Çarşamba gününe özel bir sefer düzenleyecek
|27 Ocak 2020 17:26
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30 liradan satışa sunulan biletlerin gelirlerinin tamamı operasyon sonrasında AFAD'a bağışlanacak. Onur Air'in biletleri ücretsiz yapmayı planladığı ancak gitmeyeceği uçuşa bilet alanlar olabileceği düşüncesiyle sembolik bir ücret yazmaya karar verdiği öğrenildi.
Onur Air'in internet sitesindeki duyurusu şöyle:
"Deprem nedeniyle akrabalarını göremeyen veya Elazığ'a gidip geri dönemeyen vatandaşlarımız için 29 Ocak Çarşamba gününe İstanbul Elazığ arasında karşılıklı bir sefer organize edilmiştir. Bilet bedeli 30 TL olup, bu uçuşun tüm geliri operasyon sonrasında AFAD'a bağışlanacaktır."
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