Öğretmen çocukları parasız yatılı kalabilecek

Mersin'in Mut ilçesinde ikamet eden bir öğretmen, çocuğunun Mersin Yenişehir ilçesinde bir proje imam hatip okulunu kazanması dolaysıyla, yönetmeliğin 12/d bendine binaen parasız olarak yerleştirilmesi talebinde bulunur.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 12. Maddesi d) bendinde "Bakanlığa bağlı resmi ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarında öğretmen olup görevli bulundukları yerleşim biriminde çocuklarının devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayanların öğrenci olan çocukları... boş kontenjanlara süre kaydı aranmaksızın parasız yatılı olarak yerleştirilir" denilmektedir.

Ancak, Mersin Valiliği, Mut ilçesindeki imam hatip ile Yenişehir ilçesindeki imam hatip lisesinin aynı türde olduğunu belirterek talebi reddeder.

Açılan davada, idare mahkemesi proje okulu statüsündeki imam hatip lisesi ile düz imam hatip lisesinin aynı türde olmadığını değerlendirerek, parasız yatılı olarak yerleştirme talebinin reddedilmesi işlemini iptal eder.

Konya Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

İŞTE MAHKEME KARARLARI