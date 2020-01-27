Valilikten, Kız yurdunda çatlak olduğu iddialarına yalanlama
|27 Ocak 2020 17:57
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Sosyal medyadan, Siirt'teki Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun binasında, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle çatlak oluştuğu ve binanın kullanılamaz hale geldiği yönünde yapılan paylaşımlar üzerine Siirt Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Siirt Valiliği koordinesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve diğer ilgili birimler tarafından yurt binasında gerekli incelemeler ve denetimler yapılarak, kız öğrenci yurdunda depreme karşı statik yönden tehlike arz edecek herhangi bir duruma rastlanılmamıştır. Ayrıca Ankara'dan uzmanlardan oluşan bir heyetin de, kız öğrenci yurdunda gerekli inceleme, tahlil ve analiz yapmaları talep edilmiş, en kısa zamanda incelemelere başlanılacaktır. Sosyal medya üzerinden yapılan deformasyon, devletimizin ve aziz milletimizin Elazığ depreminde gösterdiği dirayeti ve acil müdahalesindeki başarısı, ilimizdeki bu kız öğrenci yurdu üzerinden karalanmak istendiği aşikardır. Dolayısıyla sosyal medya üzerinden yapılan spekülasyonlar ve iddialar gerçek dışıdır."
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