112 Çağrı Merkezi çalışanları deprem anında çalışmaya devam etti
Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde 112 Çağrı Merkezindeki personel çalışmaya devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çalışanların görev yerlerini terk etmediği görülüyor
|27 Ocak 2020 18:31
|Yazdır
24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da da 112 Çağrı Merkezi personeli deprem anında çalışmaya devam etti.
Çağrı merkezinde bulunan personelin deprem anında görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı dikkat çekti.
Çağrı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, şiddetli sallantıya rağmen personelin görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kahramanlar birbirlerine sarılarak Elazığ'a veda etti
27 Ocak 2020 22:41
|Kadın astsubay, kurtarma çalışmalarını ağlayarak anlattı
27 Ocak 2020 19:55
|Emniyet müdürü iki çocuğun hayalini gerçekleştirdi
26 Ocak 2020 22:57
|Türkiye'nin konuştuğu doktor o anları anlattı
26 Ocak 2020 18:43
|İtfaiye erleri, Türk bayrağını enkaz altında bırakmadı
26 Ocak 2020 16:13
|Kalbi duran bebeği hayata döndüren sağlık ekibine plaket
25 Ocak 2020 19:44
|Sağlık personeli Emine Kuştepe, o anları anlattı
25 Ocak 2020 17:48
|İstanbul'daki kadın taksi şoförleri bir araya geldi
25 Ocak 2020 15:51
|BDDK Üyesi Beytullah Yazar vefat etti
24 Ocak 2020 14:59
|YSK Başkanı Güven basın mensuplarıyla son çayını içti
24 Ocak 2020 14:46