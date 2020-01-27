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Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek

Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek
 27 Ocak 2020 18:35
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Yapı Kredi'den deprem bölgesindeki müşterilerine destek

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerinde 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, deprem bölgesindeki şubelerine bağlı tüm bireysel, KOBİ, işletme ve ticari müşterilerinin kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyecek.

Bölgedeki müşterilerinin ortak ATM işlemlerinden de 3 ay boyunca herhangi bir ücret tahsil etmeyecek.

Bölgede şubeleriyle kesintisiz hizmet vermeyi sürdüren Yapı Kredi, ayrıca depremin hemen ardından bölgeye yönlendirdiği mobil şubesini de destek amaçlı müşterilerinin hizmetine sundu.
Anadolu Ajansı
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