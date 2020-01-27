Sürat Kargo deprem bölgesine kargoları ücretsiz taşıyacak
|27 Ocak 2020 19:02
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Sürat Kargo, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası deprem bölgesine taşınacak olan yardım kolilerinden herhangi bir ücret almayacağını belirtti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürat Kargo'ya yardımsever vatandaşlardan yoğun talepler ulaşmaya başladı.
Sürat Kargo da sosyal medya hesapları üzerinden Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin başsağlığı mesajı yayımlanırken, 31 Ocak 2020 tarihine kadar Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerine teslim edilecek olan yardım kolilerini ücretsiz olarak taşıyacağını duyurdu.
Sürat Kargo sosyal medya hesaplarından yayınlanan duyuruda şöyle denildi:
"Yanındayız Elazığ. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz. 31 Ocak 2020 tarihine kadar Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerimize teslim edilecek olan Elazığ'a yardım gönderileriniz için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Kalbimiz de dualarımız da sizinle."
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