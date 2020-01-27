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Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi kornovavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı
 27 Ocak 2020 19:26
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Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi kornovavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı


Korona virüsü şüphesiyle 9 Çinli turist karantina altına alındı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de cornovavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

Aksaray Valisi Ali Mantı'dan açıklama

Aksaray'da 10'u Çin vatandaşı olmak üzere 12 kişi, koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aksaray Valisi Ali Mantı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün saat 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesindeki bir turistin, öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu söyledi.

Şoför ve rehberle beraber kafilede 12 kişi bulunduğunu belirten Mantı, şöyle konuştu:

"Kafiledeki bir Çinli vatandaş öksürük şikayetiyle sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra 10 Çinli ve 2 Türk vatandaşı hep birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat ediyorlar. Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan BOTAŞ Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi sahasındaki işçilerin başına böyle bir iş geldiğiyle ilgili haberler gerçek dışıdır. Tuz gölü depolama sahasıyla herhangi bir alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşı ve 2 Türk vatandaşı şu anda tedbir amaçlı gözlem altında."

İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ da 12 kişiye yapılan uygulamanın sadece tedbir amaçlı bir uygulama olduğunu bildirdi.

Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ile ateş şikayeti olduğunu dile getiren Yeşildağ, şunları kaydetti:

"Turistlerin geldiği yeri de dikkate aldığımızda biz tedbir amaçlı müşahede altına aldık. Bunlardan alınan akciğer filmleri normal. Tam kanları normal. Biz bunları 24 saat müşahede edeceğiz. Çünkü kanları aldık ve Bakanlığa gönderdik. Sonuçlar 24 saat içerisinde çıkacak. Çıktıktan sonra da biz bunları serbest bırakacağız. Sonuçların gelmesini bekliyoruz. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil."


Aksaray Valisi: 10'u Çinli 12 kişi tedbir amaçlı gözlem altında
DHA
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