Elazığ'da boşaltılan binanın kontrollü yıkımı başladı
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından, Mustafa Paşa Mahallesi'nde çökme riski olan 5 katlı bir bina boşaltıldı. Çevrede alınan önlemlerin ardından binanın kontrollü yıkımına başlandı.
|27 Ocak 2020 19:29
|Yazdır
Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi, Necdet Doğan Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binada çökme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı.
Tüm tedbirlerin ardından Altunbaş Apartmanı yıkılmaya başlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Milli İHA'ların gözünden deprem bölgesi
28 Ocak 2020 00:41
|Elazığ'da camiler sürekli açık olacak
27 Ocak 2020 20:19
|Sağlık Müdürlüğünden 'şehir hastanesi' açıklaması
27 Ocak 2020 20:07
|Dışişlerinden, Türk vatandaşlarına Çin'e seyahat uyarısı
27 Ocak 2020 18:49
|Araçta cep telefonu kullanan 2 bin 189 sürücüye ceza
27 Ocak 2020 18:45
|Coronavirüs şüphelilerinin yönlendirileceği 25 hastane
27 Ocak 2020 17:17
|Bakan Selçuk açıkladı... 8 milyon lira kaynak aktardık
27 Ocak 2020 16:42
|AFAD'dan depreme yönelik 'hayat kurtaran' öneriler
27 Ocak 2020 15:35
|Diyanet, görevde yükselmede sözlü sınav yerlerini açıkladı
27 Ocak 2020 15:25
|Manisa Valisi, Akhisar depremindeki son bilançoyu açıkladı
27 Ocak 2020 15:22