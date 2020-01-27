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Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen personelle ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
 27 Ocak 2020 19:33
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Ambulansla drift atan sürücü görevden uzaklaştırıldı

Hakkari Valiliği, ambulansla drift attığı belirlenen sürücünün görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "drift yapmayan bir ambulans kalmıştı" başlığıyla video yayınlandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşıma ilişkin yapılan incelemede ambulans ve ekibin Van'a hasta götürdüğü belirlenirken sevk dönüşünde ambulansla uygunsuz hareketlerde bulunulduğunun tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatılan ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Ambulansla drift atan sürücüye soruşturma Ambulansla drift yapan memur ne ceza alır?

Van'da akılalmaz görüntüler... 'Ambulansla drift'
İhlas Haber Ajansı
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