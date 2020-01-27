Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|27 Ocak 2020 19:37
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde saat 19.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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