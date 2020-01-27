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Kadın astsubay, kurtarma çalışmalarını ağlayarak anlattı

Jandarma Arama Kurtarma ekibiyle deprem bölgesine giden Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız'ın 2,5 yaşındaki çocuk ile anne ve babasıyla enkaz altında yaptığı diyaloğu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
 27 Ocak 2020 19:55
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Kadın astsubay, kurtarma çalışmalarını ağlayarak anlattı

Jandarma Arama Kurtarma ekibiyle deprem bölgesine giden Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız'ın 2,5 yaşındaki çocuk ile anne ve babasıyla enkaz altında yaptığı diyaloğu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.


Zehra Astsubay'ın enkazdaki anne ile konuşmasının ilk görüntüleri ortaya çıktı

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Yıldız'a moral veren kurtarma ekibinden Zehra Astsubay'ın enkaz altındaki büyük çabası takdir topladı.

Görüntülerde "Çocuğunuz çıktı ve sağ, şu an hastanede. Siz çıkana kadar buradan ayrılmayacağım" diyen kadın komutan ve ekibin çalışması sonrası anne de kurtarılmıştı.


Kadın jandarma Astsubay Zehra Yıldız o anı anlattı
Memurlar.Net
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